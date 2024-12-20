Магдебург. Водителем оказался мужчина из Саудовской Аравии, пострадали до 80 человек

Фото: ЕРА/Eberlein

За рулем автомобиля, который вечером 20 декабря врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, находился 49-летний мужчина из Саудовской Аравии. Как сообщает Welt со ссылкой на источники в службе безопасности, инцидент предварительно квалифицировали как нападение.

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Представитель местных властей Матиас Шуппе подтвердил, что действия водителя расцениваются именно как "нападение".

Подозреваемый был задержан, и сейчас он находится под стражей. По словам пресс-секретаря мэрии Магдебурга Михаэля Райфа, мужчина арендовал автомобиль перед тем как направить его в толпу на ярмарке.

Правоохранители обнаружили багаж на пассажирском сиденье автомобиля и проверяют, содержал ли он взрывное устройство.

По предварительным данным, автомобиль проехал примерно 400 метров по территории ярмарки, прежде чем врезался в людей.

В результате инцидента, по последним данным, пострадали от 60 до 80 человек. Полиция Магдебурга подтвердила информацию об одном погибшем.

15 декабря на севере Франции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек, среди них двое правоохранителей.