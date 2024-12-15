На севере Франции произошла стрельба: среди погибших правоохранители и мигранты – фото
На севере Франции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек, среди которых двое правоохранителей. Об этом сообщают Reuters и BFMTV.
Инцидент произошел недалеко от лагеря для мигрантов в Лун-Плаж, близ Дюнкерка, а также в соседнем городе Вормут.
По информации французских правоохранителей, 22-летний мужчина добровольно сдался полиции и признался в нападении и убийстве пятой жертвы в другом городе в тот же день. При задержании в его автомобиле обнаружили три единицы оружия.
В настоящее время подтверждено, что в результате стрельбы погибли два агента службы безопасности, а также два мигранта. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и устанавливает мотивы преступления.
Пять человек, включая двух migrants и два здравоохранения, были стреляли в беду близ Дюнкерка, Франция.— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 14, 2024
A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to killings, reportedly linked to a business dispute. #France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ
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