На севере Франции произошла стрельба: среди погибших правоохранители и мигранты – фото

На севере Франции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек, среди которых двое правоохранителей. Об этом сообщают Reuters и BFMTV.

Инцидент произошел недалеко от лагеря для мигрантов в Лун-Плаж, близ Дюнкерка, а также в соседнем городе Вормут.

По информации французских правоохранителей, 22-летний мужчина добровольно сдался полиции и признался в нападении и убийстве пятой жертвы в другом городе в тот же день. При задержании в его автомобиле обнаружили три единицы оружия.

В настоящее время подтверждено, что в результате стрельбы погибли два агента службы безопасности, а также два мигранта. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и устанавливает мотивы преступления.

