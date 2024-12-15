На півночі Франції сталася стрілянина: серед загиблих правоохоронці та мігранти – фото
На півночі Франції сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше п'ятеро осіб, серед них двоє правоохоронців. Про це повідомляють Reuters і BFMTV.
Інцидент стався неподалік табору для мігрантів у Лун-Плаж, що біля Дюнкерка, а також у сусідньому місті Вормут.
За інформацією французьких правоохоронців, 22-річний чоловік добровільно здався поліції й зізнався у нападі та вбивстві п’ятої жертви в іншому місті того ж дня. Під час затримання у його автомобілі виявили три одиниці зброї.
Наразі підтверджено, що внаслідок стрілянини загинуло двоє агентів служби безпеки, а також двоє мігрантів. Поліція встановлює всі обставини інциденту та з'ясовує мотиви злочину.
Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 14, 2024
A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ
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