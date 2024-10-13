У США сталася стрілянина біля вишу, одна людина загинула, десять поранено

За версією поліції, щонайменше один із поранених може бути причетний до стрілянини

Стрілянина в кампусі вишу в США (Фото: поліція Нешвіла)

У штаті Теннессі у США сталася стрілянина на території кампусу університету. Одна людина загинула, ще десять поранено повідомляють у поліції штату та видання The Hill.

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Інформація про стрілянину на Джефферсон-стріт ріг 27-ї авеню Північ надійшла 12 жовтня близько 17:00 за місцевим часом або близько опівночі 13 жовтня за Києвом. Незабаром після цього університет розіслав повідомлення, що на території кампусу може бути сам стрілець.

Стрілянина пролунала в той момент, коли історично афроамериканський університет організував урочистість на території біля кампусу з нагоди повернення випускників на батьківщину. Внаслідок інциденту щонайменше 10 людей поранено, всі вони перебувають у лікарнях, троє з постраждалих неповнолітні. Загинув 24-річний хлопець.

У поліції штату повідомляють, що стрільцем може виявитися щонайменше один із поранених, але не виключають, що їх могло бути кілька. Представниця служби пожежної охорони Нешвілла Кендра Лоні заявила, що стрілець порушив "невинність людей" і поставив під загрозу їхнє життя.

Також повідомляється, що рік тому аналогічні інциденти сталися в інших вишах США під час святкування дня повернення на батьківщину.