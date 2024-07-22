У Хорватії чоловік застрелив п'ятьох людей у будинку для літніх, його затримали у кафе

За словами правоохоронців, п'ятеро людей загинули, ще стільки ж – у лікарні з пораненнями різного ступеня

Поліція Хорватії (Фото: Moj Portal)

Вдень 22 липня чоловік застрелив п'ятьох літніх людей у будинку для літніх людей у хорватському місті Дарувар, поліціянти затримали його у сусідньому кафе. Про це повідомляє місцева газета Jutarnji list.

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За попередньою версією, чоловік пробрався всередину будинку для літніх людей і відкрив вогонь. Поліціянти, які приїхали на місце, затримали стрілка через деякий час у сусідньому кафе – він замовляв там алкогольний напій, зазначили журналісти.

За словами правоохоронців, п'ятеро людей загинули, ще стільки ж – у лікарні з пораненнями різного ступеня.

Jutarnji з посиланням на власні джерела та очевидців також додало, що нападник є колишнім військовим 1973 року народження. За неофіційними даними, він вбив свою матір, ще кількох мешканців будинку для літніх людей та працівника.

"Ми шоковані і не віримо у цю трагічну подію в будинку престарілих у Даруварі. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми шоковані цією прикрою подією. Зловмисника вдалося спіймати. Слідство триває", – повідомили на сторінці міської ради Дарувара.

Фото з місця події (Moj Portal)

2 травня 2024 року стало відомо, що в американському штаті Вісконсин поліціянти застрелили неповнолітнього, який намагався потрапити до місцевої середньої школи зі зброєю.

11 липня поліціянт вистрелив зі зброї у бразильського голкіпера Рамона Соузу після того, як після матчу між клубами "Греміо Анаполіс" і "Сентро Оесте" сталася сутичка.

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