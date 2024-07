У Бразилії поліціянт вистрілив у футболіста через сутичку, яка виникла після матчу – відео

У Бразилії поліціянт вистрелив гумовою кулею бразильського голкіпера Рамона Соузу після того, як після матчу між клубами "Греміо Анаполіс" і "Сентро Оесте" сталася сутичка. Про це повідомляє місцева газета Globo та Daily Mail.

Матч завершився перемогою "Сентро Оесте" з рахунком 2:1. За повідомленням Globo, після фінального свистка виникла бійка, в яку втрутився поліціянт. Він вистрілив гумовою кулею, яка влучила в ногу воротаря.

Бразильський голкіпер отримав медичну допомогу, а клуб оприлюднив заяву, в якій засудив стрілянину, назвавши її "сумною, безглуздою і огидною", та пообіцяв домогтися притягнення офіцера до відповідальності.

🚨🇧🇷| NEW video of the Brazilian POLICE shooting a youth player during a game! pic.twitter.com/5FsBqQCU80