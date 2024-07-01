У Німеччині іранець напав з ножем на поліціянтів – його застрелили

Нападнику намагались надати допомогу на місці, однак від отриманих травм він помер

Фото з місця події (Фото: Daniel Lob/dpa/picture alliance)

У німецькому місті Лауф-ан-дер-Пегніц, що біля Нюрнберга, громадянин Ірану напав з ножем на правоохоронців – ті його застрелили. Про це повідомляє DW.

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Інцидент стався 30 червня на залізничному вокзалі. За словами офіцерів поліції, вони сиділи у службовій машині, аж раптом, коли вийшли з неї, на них напав 34-річний іранець з ножем.

Правоохоронці застосували проти нападника табельну зброю. Чоловік від отриманих поранень помер на місці, попри надання йому медичної допомоги.

У лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу загинули двоє українських підлітків – баскетболісти місцевого клубу Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.

28 квітня у німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе ввечері в суботу, 27 квітня, були вбиті двоє українців. За підозрою у злочині затримали 57-річного громадянина Росії.

12 червня у місті Франкфурт-на-Майні 19-річний уродженець Афганістану напав на 41-річну українку з ножем, її госпіталізували.

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