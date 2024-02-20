Помер другий баскетболіст з України, на якого напали з ножем у Німеччині

Артем Козаченко (Фото: Instagram ART Giants)

У Німеччині помер український баскетболіст Артем Козаченко, який зазнав ножового поранення під час нападу в Дюссельдорфі, повідомили в баскетбольному клубі ART Giants, за молодіжну програму якого він грав. Раніше від отриманих травм загинув 17-річний товариш спортсмена Володимир Єрмаков.

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Після поранення Козаченко перебував у реанімації. Однак останніми днями його стан різко погіршився. Лікарі не змогли врятувати постраждалого.

"Артем був невід'ємною частиною нашої команди NBBL U-19. Ми глибоко шоковані, сумуємо і прощаємося з ще одним великим баскетбольним талантом з наших лав. Як і Вова, Артем був надзвичайно популярним серед своїх товаришів по команді, тренерів та друзів, і всі могли сказати про нього лише позитивне", — написав клуб в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ART Giants Düsseldorf (@artgiants)