Помер другий баскетболіст з України, на якого напали з ножем у Німеччині
У Німеччині помер український баскетболіст Артем Козаченко, який зазнав ножового поранення під час нападу в Дюссельдорфі, повідомили в баскетбольному клубі ART Giants, за молодіжну програму якого він грав. Раніше від отриманих травм загинув 17-річний товариш спортсмена Володимир Єрмаков.
Після поранення Козаченко перебував у реанімації. Однак останніми днями його стан різко погіршився. Лікарі не змогли врятувати постраждалого.
"Артем був невід'ємною частиною нашої команди NBBL U-19. Ми глибоко шоковані, сумуємо і прощаємося з ще одним великим баскетбольним талантом з наших лав. Як і Вова, Артем був надзвичайно популярним серед своїх товаришів по команді, тренерів та друзів, і всі могли сказати про нього лише позитивне", — написав клуб в Instagram.
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- Ввечері 11 лютого 2024 року Федерація баскетболу України повідомила, що у Німеччині загинув Єрмаков. На нього та його друга Козаченка напали з ножем.
- Федерація баскетболу Києва стверджувала, що на баскетболістів напали за те, що "вони були українцями".
- Поліція Німеччини встановила, що нападник – німець турецького походження. За словами офіцера, він також напав на 13-річну дівчину з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Стверджується, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.
- За словами правоохоронця, 15-річний нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.