Скончался второй баскетболист из Украины, на которого напали с ножом в Германии

Артем Козаченко (Фото: Instagram ART Giants)

В Германии скончался украинский баскетболист Артем Козаченко, получивший ножевое ранение во время нападения в Дюссельдорфе, сообщили в баскетбольном клубе ART Giants, за молодежную программу которого он играл. Ранее от полученных травм погиб 17-летний товарищ спортсмена Владимир Ермаков.

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После ранения Козаченко находился в реанимации. Однако в последние дни его состояние резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти пострадавшего.

"Артем был неотъемлемой частью нашей команды NBBL U-19. Мы глубоко шокированы, скорбим и прощаемся с еще одним большим баскетбольным талантом из наших рядов. Как и Вова, Артем был чрезвычайно популярен среди своих товарищей по команде, тренеров и друзей, и все могли сказать о нем только положительное", – написал клуб в Instagram.

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Публикация от ART Giants Düsseldorf (@artgiants)