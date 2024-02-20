Скончался второй баскетболист из Украины, на которого напали с ножом в Германии
В Германии скончался украинский баскетболист Артем Козаченко, получивший ножевое ранение во время нападения в Дюссельдорфе, сообщили в баскетбольном клубе ART Giants, за молодежную программу которого он играл. Ранее от полученных травм погиб 17-летний товарищ спортсмена Владимир Ермаков.
После ранения Козаченко находился в реанимации. Однако в последние дни его состояние резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти пострадавшего.
"Артем был неотъемлемой частью нашей команды NBBL U-19. Мы глубоко шокированы, скорбим и прощаемся с еще одним большим баскетбольным талантом из наших рядов. Как и Вова, Артем был чрезвычайно популярен среди своих товарищей по команде, тренеров и друзей, и все могли сказать о нем только положительное", – написал клуб в Instagram.
- Вечером 11 февраля 2024 года Федерация баскетбола Украины сообщила, что в Германии погиб Ермаков. На него и его друга Козаченко напали с ножом.
- Федерация баскетбола Киева утверждала, что на баскетболистов напали за то, что они были украинцами.
- Полиция Германии установила, что нападавший – немец турецкого происхождения. По словам офицера, он также напал на 13-летнюю девушку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Утверждается, что они хотели прийти на помощь, увидев, что подросток ударил ножом баскетболистов.
- По словам правоохранителя, 15-летний нападавший нанес двум украинцам по меньшей мере девять ударов ножом только в грудь и живот.