Вбивство баскетболіста Єрмакова в Німеччині. Поліція: Його дев'ять разів ударили ножем

Поліція Німеччини (Фото: DW)

Офіцер німецької поліції розповів журналістам Bild подробиці нападу на 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова та його товариша Артема Козаченка. За словами правоохоронця, 15-річний нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.

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"Йому, очевидно, було байдуже, що хтось загине. І не було ніяких ознак каяття, коли його заарештували. Мабуть, він заціпенів від багатьох кримінальних злочинів і зіткнень з поліцією", – сказав співрозмовник видання.

Раніше поліція Німеччини встановила, що нападник – німець турецького походження. За словами офіцера, він також напав на 13-річну дівчину з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Стверджується, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.

"Вони отримали поранення рук і кистей. Це серйозні поранення, але, на щастя, не небезпечні для життя. Одного з них вже виписали з лікарні", – сказав співрозмовник.

Районний суддя видав ордер на арешт хлопця за вбивство з необережності та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Крім нього, був заарештований ще один 14-річний хлопець, який також брав участь у нападі, проте не завдавав ножових поранень.

Федерація баскетболу міста Києва стверджує, що на Єрмакова та Козаченка напали з ножами на вулиці за те, що "вони були українцями".

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