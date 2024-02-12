Вбивство українського баскетболіста в Німеччині. Нападника затримали – МЗС

Інший постраждалий – український баскетболіст Артем Козаченко. Він перебуває у лікарні

Поліція Німеччини (Ілюстративне фото)

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що німецька поліція затримала нападника на українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Раніше Федерація баскетболу України заявила, що спортсмена вбили в Дюссельдорфі.

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За словами Ніколенка, генконсульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності, додав він.

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", – йдеться в дописі речника.

Крім того, консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йдеться про іншого українського баскетболіста Артема Козаченка. За даними Федерації баскетболу Києва, на нього напали разом з Єрмаковим.