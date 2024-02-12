Вбивство українського баскетболіста в Німеччині. Нападника затримали – МЗС
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що німецька поліція затримала нападника на українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Раніше Федерація баскетболу України заявила, що спортсмена вбили в Дюссельдорфі.
За словами Ніколенка, генконсульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності, додав він.
"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", – йдеться в дописі речника.
Крім того, консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йдеться про іншого українського баскетболіста Артема Козаченка. За даними Федерації баскетболу Києва, на нього напали разом з Єрмаковим.
Федерація баскетболу міста Києва стверджує, що на Єрмакова та Козаченка напали з ножами на вулиці за те, що "вони були українцями".
- Українські спортсмени виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Раніше Єрмаков грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12", у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.