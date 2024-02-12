Убийство украинского баскетболиста в Германии. Нападающего задержали – МИД
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что немецкая полиция задержала напавшего на украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Ранее Федерация баскетбола Украины заявила, что спортсмен был убит в Дюссельдорфе.
По словам Николенко, генконсульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности, добавил он.
"По имеющейся информации, полиция уже задержала напавшего. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении спикера.
Кроме того, консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Речь идет о другом украинском баскетболисте Артеме Козаченко. По данным Федерации баскетбола Киева, на него напали вместе с Ермаковым.
- Федерация баскетбола Киева утверждает, что на Ермакова и Козаченко напали с ножами на улице за то, что "они были украинцами".
- Украинские спортсмены выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Ранее Ермаков играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12", в составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.