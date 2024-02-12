Убийство украинского баскетболиста в Германии. Нападающего задержали – МИД

Другой пострадавший – украинский баскетболист Артем Козаченко. Он находится в больнице

Полиция Германии (Иллюстративное фото)

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что немецкая полиция задержала напавшего на украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Ранее Федерация баскетбола Украины заявила, что спортсмен был убит в Дюссельдорфе.

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По словам Николенко, генконсульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности, добавил он.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала напавшего. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении спикера.

Кроме того, консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Речь идет о другом украинском баскетболисте Артеме Козаченко. По данным Федерации баскетбола Киева, на него напали вместе с Ермаковым.