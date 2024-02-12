17-річного українського баскетболіста вбили у Німеччині, поліція розслідує справу – ФБК

На спортсмена та його друга напали з ножами на вулиці просто за те, що вони були українцями, пише Федерація баскетболу Києва

Володимир Єрмаков (Фото: Facebook Федерація баскетболу міста Києва)

У німецькому Дюсельдорфі загинув Володимир Єрмаков, 17-річний баскетболіст юнацьких збірних, повідомила Федерація баскетболу України.

Згодом Федерація баскетболу міста Києва повідомила деталі трагедії: на Єрмакова та його друга напали з ножами на вулиці за те, що вони були українцями.

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"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями", – написала ФБК.

Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, Козаченко залишається у реанімації, повідомляє Федерація.

Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки, зазначає ФБК.

Раніше Єрмоленко грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12", у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

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