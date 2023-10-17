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Вбивство у Брюсселі. Футбольний матч зупинено, людей не випускають зі стадіону – фото

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 00:22
Вбивство у Брюсселі. Футбольний матч зупинено, людей не випускають зі стадіону – фото - Фото
Фото - ЕРА

У Брюсселі, де 16 жовтня проходив футбольний матч Бельгія – Швеція, зупинили гру у зв'язку з вбивством невідомим чоловіком двох людей неподалік від стадіону імені Короля Бодуена. Про це повідомляє NRK News.

Матч було зупинено на рахунку 1:1 після теракту в Брюсселі, в результаті якого було застрелено двох громадян Швеції. Ще одна людина отримала поранення.

Коли новина дійшла до стадіону, збірна Швеції, порадившись із суперниками, вирішила не продовжувати гру. 

За даними видання, поки не буде встановлена безпечна зона, всі залишаться на стадіоні. Наразі паніки там немає, зазначають журналісти. На стадіоні перебуває близько 35 000 людей.

Як пише ЗМІ, на трибунах стало "явно більше" озброєної поліції.

Вбивство у Брюсселі. Футбольний матч зупинено, людей не випускають зі стадіону – фото

Вбивство у Брюсселі. Футбольний матч зупинено, людей не випускають зі стадіону – фото

Вбивство у Брюсселі. Футбольний матч зупинено, людей не випускають зі стадіону – фото
  • Раніше повідомлялося, що нападник записав відеозвернення, в якому заявив, що скоєне ним вбивство двох людей – це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман".

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Оксана Житнюк
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