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Сектор Гази. Моравецький каже, що до Європи мігрують "ісламські бойовики та терористи"

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 16:33
Сектор Гази. Моравецький каже, що до Європи мігрують
Матеуш Моравецький (Фото: ЕРА, Tomasz Gzell)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що з-поміж мігрантів, які будуть потрапляти до Європи внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль, будуть "ісламські бойовики та терористи". Його цитує місцеве видання Onet.

За його словами, війна на Близькому Сході тягне за собою "величезну небезпеку для всіх поляків", оскільки "Польщі загрожує масова хвиля міграції".

"Міграційний пакт сьогодні, це ми вже знаємо без жодних сумнівів після моїх останніх зустрічей в Європейській раді, передбачає нелегальну імміграцію й розподіл нелегальних іммігрантів між усіма країнами-членами ЄС", – заявив польський прем'єр.

Моравецький додав, що серед мігрантів "будуть сотні тисяч молодих людей, серед яких будуть як ісламські бойовики, так і терористи".

За його словами, "цього не можна уникнути".

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочали повну блокаду сектору Гази.

Дивіться також: Масштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фото

Мілана Головань
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війнаМатеуш МоравецькийПольщамігрант
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