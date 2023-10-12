Масштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фото

У відповідь на напад бойовиків ХАМАС на південь країни Ізраїлю армія останнього, ЦАХАЛ, з 7 жовтня завдає масованих та точкових ракетно-бомбових ударів по сектору Гази, звідки була атака терористів.
Станом на 12 жовтня Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило про 1300 загиблих та понад 3300 поранених у результаті атаки ХАМАС.
LIGA.net зібрала світлини масштабних руйнувань на палестинській території.
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