Масштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фото

У відповідь на напад бойовиків ХАМАС на південь країни Ізраїлю армія останнього, ЦАХАЛ, з 7 жовтня завдає масованих та точкових ракетно-бомбових ударів по сектору Гази, звідки була атака терористів.

Пояснюємо складні речі простими словами — підписуйся на наш YouTube

Станом на 12 жовтня Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило про 1300 загиблих та понад 3300 поранених у результаті атаки ХАМАС.

LIGA.net зібрала світлини масштабних руйнувань на палестинській території.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочали повну блокаду сектору Гази.

Читайте також: "Легкої прогулянки не буде". Які сили має Ізраїль і його вороги на чолі з ХАМАС