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12.10.2023, 13:47

Масштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фото

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Масштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фото
Масштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фото
Масштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фотоМасштаби руйнувань в секторі Гази після бомбардувань з Ізраїлю — фото

У відповідь на напад бойовиків ХАМАС на південь країни Ізраїлю армія останнього, ЦАХАЛ, з 7 жовтня завдає масованих та точкових ракетно-бомбових ударів по сектору Гази, звідки була атака терористів.

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Станом на 12 жовтня Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило про 1300 загиблих та понад 3300 поранених у результаті атаки ХАМАС.

LIGA.net зібрала світлини масштабних руйнувань на палестинській території.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочали повну блокаду сектору Гази.

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Калінін Артемій
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Теги: війна, руйнування, Ізраїль, ХАМАС, сектор Гази
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