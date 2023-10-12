Масштабы разрушений в секторе Газа после бомбардировок из Израиля — фото

В ответ на нападение боевиков ХАМАС на юг страны Израиля армия последнего, ЦАХАЛ, с 7 октября наносит массированные и точечные ракетно-бомбовые удары по сектору Газа, откуда была атака террористов.
По состоянию на 12 октября Министерство здравоохранения Израиля сообщило о 1300 погибших и более 3300 раненых в результате атаки ХАМАС.
LIGA.net собрала фотографии масштабных разрушений на палестинской территории.
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