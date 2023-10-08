Правительство Израиля официально объявило состояние войны

Кабинет безопасности Израиля проголосовал за введение в стране состояния войны, заявила канцелярия премьер-министра. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Основной закон Израиля не допускает введение состояния войны без решения правительства. Такое решение было принято поздно вечером 7 октября, пишет издание.

Как заявили в правительстве, принятие этого решения передает командованию Силам обороны Израиля полную свободу принятия решений, отчет за них военные будут нести только перед политическим руководством страны, как предусмотрено пунктом 40-алеф Основного закона. В последний раз эта статья вводилась в действие правительством Израиля во время войны Судного дня в 1973 году.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что страна находится в состоянии войны после того, как террористы ХАМАС проникли на юг Израиля и убили сотни людей.

По официальным данным правительства Израиля, число погибших в результате атаки террористов ХАМАС уже превысило 600 человек. В том числе подтверждена гибель двух гражданок Украины.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

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