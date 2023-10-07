Израиль: 40 погибших и 779 раненых, ЦАХАЛ бьет в ответ. Реакция Пентагона, Украины и мира

В результате сегодняшней атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль погибли уже по меньшей мере 40 человек, еще 779 получили ранения. Об этом сообщают израильские службы экстренной помощи, передает канал i24.

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По данным израильского медиа, вертолеты Военно-воздушных сил Израиля наносят удары по позициям ХАМАС в Секторе Газа.

ЦАХАЛ сообщает, что в настоящее время атаковано 17 военных комплексов, четыре штаба, принадлежащих ХАМАСу в Секторе Газа, а также другие объекты.

Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, начиная с вечера субботы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшие дни Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты страны и населения от терроризма.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "право Израиля на защиту не подлежит сомнению".

"Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира", – написал Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "решительном осуждении" террористических атак в Израиле и выразил "полную солидарность" с жертвами, их семьями и близкими.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал новости из Израиля "шокирующими". Также выразил осуждение действий ХАМАСа и поддержку Израилю.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже написал, что "шокирован" сегодняшними утренними нападениями. Он подчеркнул, что Израиль имеет полное право защищать себя.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала события "терроризмом в его самой подлой форме".

7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа. Известно о десятках убитых и сотнях раненых.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться.

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