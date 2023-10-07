Израиль. Что делать находящимся в стране украинцам – инструкция МИД

Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Спикер ведомства Олег Николенко опубликовал перечень того, каких действих нужно придерживаться украинцам в стране.

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Он сообщил, что среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле нет граждан Украины.

"Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами. Дипломаты держат ситуацию под контролем", – написал Николенко.

Чиновник сообщил, что украинцам в Израиле нужно придерживаться следующих действий:

→ воздержаться от посещения центральных и южных районов страны;

→ соблюдать бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о развитии событий;

→ в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей;

→ в случае пребывания в населенных пунктах Израиля, находящихся в непосредственной близости от Сектора Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Для получения дополнительной информации он посоветовал следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля (ссылка доступна с территории Израиля).

В случае попадания в чрезвычайные ситуации украинцам в Израиле следует обратиться на "горячие линии":

→ Посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782

→ Украинского дипучреждения в городе Рамалла: + 972 59 823 93 99

Николенко призвал распространить сообщение среди родственников или знакомых украинцев в Израиле.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль в результате неожиданного нападения: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение ХАМАС. СМИ пишут о не менее семи мест боев между террористами ХАМАС и войсками ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал первое публичное заявление по массированной атаке: заявил, что страна находится в состоянии войны.

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