Израиль объявил операцию "Железные мечи" после нападения ХАМАСа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение исламистской группировки ХАМАС на страну. Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.
Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил СМИ, что с 6:30 утра по Израилю было выпущено более 2200 ракет.
По словам чиновника, террористы ХАМАСа проникли из земли, моря и воздуха.
Есть не менее семи мест боев между террористами ХАМАС и войсками ЦАХАЛ, пишет издание.
Военные рассчитывают призвать десятки тысяч солдат, заключает СМИ.
Утром министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа, сообщил его офис.
Эта территория включает в себя крупные города Тель-Авив и Беэр-Шева.
"Особая ситуация" позволяет командованию тыла военных ограничивать скопления людей и закрывать территории.
Армия обороны Израиля заявила, что террористическая группировка ХАМАС "заплатит очень высокую цену" за свое внезапное нападение сегодня утром, передает СМИ.
"ХАМАС провел комбинированную операцию, включавшую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию государства Израиль [...] ЦАХАЛ будет защищать жителей государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену ", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Военные приказали жителям городов вблизи сектора Газа оставаться запертыми в своих домах, а остальное население оставаться у бомбоубежищ.
В ходе продолжающейся атаки ХАМАС были ранены около 200 человек, пишет медиа со ссылкой на заявления различных больниц.
По меньшей мере, два десятка раненых в тяжелом или тяжелом состоянии, также подтверждены по меньшей мере шесть погибших, отмечает СМИ.
- Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль в результате неожиданного нападения: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа.
- В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", во время которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрел израильской территории. В ответ палестинские боевики приступили к ракетным обстрелам территории Израиля.
- 12 мая ЦАХАЛ сообщил о массированной ракетной атаке из сектора Газа: по территории Израиля выпущено 937 ракет.
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