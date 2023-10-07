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Израиль объявил операцию "Железные мечи" после нападения ХАМАСа

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 11:45
Израиль объявил операцию
Фото: EPA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение исламистской группировки ХАМАС на страну. Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил СМИ, что с 6:30 утра по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

По словам чиновника, террористы ХАМАСа проникли из земли, моря и воздуха.

Есть не менее семи мест боев между террористами ХАМАС и войсками ЦАХАЛ, пишет издание.

Военные рассчитывают призвать десятки тысяч солдат, заключает СМИ.

Утром министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа, сообщил его офис.

Эта территория включает в себя крупные города Тель-Авив и Беэр-Шева.

"Особая ситуация" позволяет командованию тыла военных ограничивать скопления людей и закрывать территории.

Армия обороны Израиля заявила, что террористическая группировка ХАМАС "заплатит очень высокую цену" за свое внезапное нападение сегодня утром, передает СМИ.

"ХАМАС провел комбинированную операцию, включавшую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию государства Израиль [...] ЦАХАЛ будет защищать жителей государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену ", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Военные приказали жителям городов вблизи сектора Газа оставаться запертыми в своих домах, а остальное население оставаться у бомбоубежищ.

В ходе продолжающейся атаки ХАМАС были ранены около 200 человек, пишет медиа со ссылкой на заявления различных больниц.

По меньшей мере, два десятка раненых в тяжелом или тяжелом состоянии, также подтверждены по меньшей мере шесть погибших, отмечает СМИ.

  • Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль в результате неожиданного нападения: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа.
  • В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", во время которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрел израильской территории. В ответ палестинские боевики приступили к ракетным обстрелам территории Израиля.
  • 12 мая ЦАХАЛ сообщил о массированной ракетной атаке из сектора Газа: по территории Израиля выпущено 937 ракет.

Читайте также: Израиль закончил операцию в Дженине: уничтожены лаборатории и инфраструктура террористов

Артём Джерипа
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