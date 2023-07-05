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Израиль закончил операцию в Дженине: уничтожены лаборатории и инфраструктура террористов

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 09:30
Израиль закончил операцию в Дженине: уничтожены лаборатории и инфраструктура террористов - Фото
Дженин после операции армии Израиля (Фото - EPA)

В ночь с 4 на 5 июля все подразделения ЦАХАЛ, которые были задействованы в операции "Бейт ве-Ган", покинули палестинский Дженин. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

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Операция "Бейт ве-Ган" началась 3 июля, в ней были задействованы наземные войска, авиация и инженерная техника. Как сообщается, это была самая масштабная военная операция Израиля в Дженине на Западном берегу реки Иордан после операции "Защитная стена" в 2002 году.

В ходе операции погиб один военнослужащий ЦАХАЛ, несколько получили ранения.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, 13 палестинцев в возрасте от 16 до 23 лет были убиты и более 100 ранены, свыше 20 – тяжело. По данным палестинских медиа, по меньшей мере 12 из 13 погибших были боевиками террористических группировок.

Военные и службы безопасности Израиля сообщили, что задержали в Дженине 30 подозреваемых в терроризме, уничтожили шесть мастерских террористов, в которых найдены около 300 взрывных устройств и десятки килограммов материалов для изготовления взрывчатки, разрушили несколько помещений, которые использовались террористами как командные пункты и центры связи, а также шесть подземных складов и два тайника с оружием.

  • В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", во время которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. В ответ палестинские боевики приступили к ракетным обстрелам территории Израиля.
  • 24 мая сообщалось, что система предупреждения об атаках беспилотников на Израиль из-за технических проблем временно не работает.

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Сергей Бережной
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антитеррористическая операцияЦахалИзраильПалестинаБлижний ВостокДженин
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