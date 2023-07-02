Из Сирии ночью выпустили ракету по Израилю. При ответном ударе якобы пострадали россияне

Ночью по Израилю был нанесен ракетный удар с территории Сирии. Силы обороны Израиля сообщили, что нанесли ответный удар по пусковой установке, сообщает Ynet.

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Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что около полуночи был зафиксирован запуск зенитной ракеты с территории Сирии в направлении израильской территории. Силы ПВО отслеживали цель и приняли решение ее не перехватывать, поскольку установили, что она должна взорваться в воздухе.

Через несколько часов в ЦАХАЛ заявили, что атаковали батарею сирийских ПВО, откуда была запущена ракета, а авиация Израиля нанесла удары по другим целям в этом же районе.

Обломки ракеты были обнаружены в городе Рахат на юге Израиля. Данных о пострадавших нет. Обломками повреждена крыша одного из домов.

Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория прав человека (SOHR) сообщает по данным своих источников на местах, что ЦАХАЛ атаковал военные объекты возле Хомса, в районе Сирии, который контролирует проиранская террористическая группировка Хизбалла.

По непроверенным данным, при ударе израильских ВВС по батарее ПВО в районе Хомса были ранены российские специалисты. Телеграм-канал Abu Ali Express сообщил, что "четыре российских эксперта получили ранения" и что "один из них в тяжелом состоянии". Подтверждения этой информации нет.

В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", в ходе которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. В ответ палестинские боевики начали ракетные обстрелы территории Израиля. По данным на 12 мая, было выпущено 937 ракет, из которых 296 ракет, составлявших угрозу для населенных пунктов, были перехвачены системой ПРО "Железный купол", с эффективностью перехвата 91%.

24 мая сообщалось, что система предупреждения об атаках беспилотников на Израиль из-за технических проблем временно не работает.

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