З Сирії вночі випустили ракету по Ізраїлю. Під час удару у відповідь нібито постраждали росіяни

Вночі по Ізраїлю було завдано ракетного удару з території Сирії. Сили оборони Ізраїлю повідомили, що завдали удару у відповідь по пусковій установці, повідомляє Ynet.

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Пресслужба Армії оборони Ізраїлю передає, що близько півночі було зафіксовано запуск зенітної ракети з території Сирії у напрямку ізраїльської території. Сили ППО відстежували ціль і вирішили її не перехоплювати, оскільки встановили, що вона має вибухнути у повітрі.

За кілька годин у ЦАХАЛ заявили, що атакували батарею сирійських ППО, звідки було запущено ракету, а авіація Ізраїлю завдала ударів по інших цілях у цьому ж районі.

Уламки ракети було виявлено у місті Рахат на півдні Ізраїлю. Даних щодо постраждалих немає. Уламками пошкоджено дах одного з будинків.

Сирійська обсерваторія прав людини (SOHR), що базується в Лондоні, повідомляє за даними своїх джерел на місцях, що ЦАХАЛ атакував військові об'єкти біля Хомса, в районі Сирії, який контролює проіранське терористичне угруповання Хізбалла.

За неперевіреними даними, під час удару ізраїльських ВПС по батареї ППО в районі Хомса було поранено російських фахівців. Телеграм-канал Abu Ali Express повідомив, що "чотири російські експерти отримали поранення" і що "один з них у важкому стані". Підтвердження цієї інформації немає.

У ніч проти 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідував трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріли ізраїльської території. У відповідь палестинські бойовики розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю. За даними на 12 травня, було випущено 937 ракет, з яких 296 ракет, що загрожували населеним пунктам, були перехоплені системою ПРО "Залізний купол" з ефективністю перехоплення 91%.

24 травня повідомлялося, що система попередження про атаки безпілотників на Ізраїль через технічні проблеми тимчасово не працює.

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