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В Израиле заявили о ликвидации высокопоставленных боевиков "Исламского джихада" – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 09:22
В Израиле заявили о ликвидации высокопоставленных боевиков
Израильские военные (Фото: ЕРА)

В Израиле во время ракетных ударов по Газе ликвидировали руководителя ракетных войск поддерживаемого Ираном Исламского джихада Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дакки. Reuters сообщает, что в результате удара также погибли двое мужчин, четыре женщины и шестеро детей.

10 мая 2023 года из контролируемого боевиками ХАМАС Сектора Газа по территории Израиля было выпущено по меньшей мере 270 ракет.

Израиль уже вторые сутки проводит операцию в ответ на обстрелы своей территории.

11 мая вооруженное крыло Исламского джихада – Бригады Аль-Кудс – заявило о гибели "трех мучеников" в южной части Газы. Среди них и Али Гали.

Израильская армия уточнила, что террорист был убит в городе Хан-Юнис во время ракетного удара.

Reuters пишет, что количество ликвидированных чиновников Исламского джихада, учитывая Али Гали и Ахмеда Абу Дакки, со вторника возросло до пяти.

В то же время боевики Исламского джихада заявили о том, что "не отступят и убийства лишь укрепят их".

  • 18 апреля глава МИД Китая призвал Израиль и Палестину проявить "политическое мужество" и возобновить мирные переговоры и сказал, что Пекин готов быть на них посредником.

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Милана Головань
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Сектор ГазыИзраильбоевикПалестинаракетный обстрелали галиахмед абу дакки
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