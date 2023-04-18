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КНР хочет выступить посредником в возобновлении переговоров между Израилем и Палестиной

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 07:41
КНР хочет выступить посредником в возобновлении переговоров между Израилем и Палестиной - Фото
Цинь Ган (Фото: ЭРА)

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган призвал Израиль и Палестину проявить "политическое мужество" и возобновить мирные переговоры. Он заявил, что Китай готов выступить посредником, передает агентство Синьхуа.

Отмечено, что Ган провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Эли Коэном, во время которого заявил, что Китай "озабочен напряженностью между Израилем и Палестиной", и что единственным вариантом для предотвращения "эскалации конфликта или даже выхода из-под контроля" является возобновление мирных переговоров.

"Китай не имеет эгоистических интересов в израильско-палестинском вопросе и только надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность", – сказал он.

10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений. Соглашению предшествовали переговоры, состоявшиеся в Пекине, КНР выступила посредником.

    • 24 марта в МИД Китая обвинили США в "препятствовании миру" в Украине.

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    Мілана Головань
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    Китай Израиль Палестина переговоры геополитика Цинь Ган Эли Коэн
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