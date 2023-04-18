КНР хочет выступить посредником в возобновлении переговоров между Израилем и Палестиной

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган призвал Израиль и Палестину проявить "политическое мужество" и возобновить мирные переговоры. Он заявил, что Китай готов выступить посредником, передает агентство Синьхуа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечено, что Ган провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Эли Коэном, во время которого заявил, что Китай "озабочен напряженностью между Израилем и Палестиной", и что единственным вариантом для предотвращения "эскалации конфликта или даже выхода из-под контроля" является возобновление мирных переговоров.

"Китай не имеет эгоистических интересов в израильско-палестинском вопросе и только надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность", – сказал он.

10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений. Соглашению предшествовали переговоры, состоявшиеся в Пекине, КНР выступила посредником.

21 марта 2023 года самоуправляющийся Тайвань раскритиковал КНР за то, что она прикидывается миротворцем в войне России против Украины.

24 марта в МИД Китая обвинили США в "препятствовании миру" в Украине.

Читайте также: Путин встретился с министром обороны КНР, заключавшим с РФ соглашения о поставках оружия

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.