"Мы не идиоты". Тайвань раскритиковал КНР за образ миротворца в войне РФ против Украины

Министр иностранных дел самоуправляющегося Тайваня Джозеф Ву раскритиковал власти Китайской Народной Республики за то, что та предлагает "мирный план" России, которая ведет захватническую войну против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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По его словам, это происходит в то время, когда Китай сам угрожает Тайваню войной.

"КНР угрожает войной Тайваню и другим, но хочет предложить мирный план России, которая начала войну против Украины. Мы же не идиоты", – говорится в сообщении.

Он добавил, что если Россия и Китай хотят мира, то "оба автократа должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансионизм", имея в виду главу КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

10 марта 2023 года в ЦРУ предположили, что факт наличия войны России против Украины может изменить отношение Си к Тайваню.

13 марта китайский лидер заявил, что Китай должен "неуклонно продвигать воссоединение" с самоуправляющимся Тайванем.

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Мілана Головань

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