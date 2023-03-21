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"Мы не идиоты". Тайвань раскритиковал КНР за образ миротворца в войне РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 11:46
Джозеф Ву (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел самоуправляющегося Тайваня Джозеф Ву раскритиковал власти Китайской Народной Республики за то, что та предлагает "мирный план" России, которая ведет захватническую войну против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По его словам, это происходит в то время, когда Китай сам угрожает Тайваню войной.

"КНР угрожает войной Тайваню и другим, но хочет предложить мирный план России, которая начала войну против Украины. Мы же не идиоты", – говорится в сообщении.

Он добавил, что если Россия и Китай хотят мира, то "оба автократа должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансионизм", имея в виду главу КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

  • 10 марта 2023 года в ЦРУ предположили, что факт наличия войны России против Украины может изменить отношение Си к Тайваню.
  • 13 марта китайский лидер заявил, что Китай должен "неуклонно продвигать воссоединение" с самоуправляющимся Тайванем.

Читайте также: Британия помогает Тайваню с созданием флота подводных лодок, Китай недоволен – Reuters

Мілана Головань
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Китай война геополитика КНР тайвань джозеф ву
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