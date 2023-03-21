"Мы не идиоты". Тайвань раскритиковал КНР за образ миротворца в войне РФ против Украины
21.03.2023, 11:46
Джозеф Ву (Фото: ЕРА)
Министр иностранных дел самоуправляющегося Тайваня Джозеф Ву раскритиковал власти Китайской Народной Республики за то, что та предлагает "мирный план" России, которая ведет захватническую войну против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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По его словам, это происходит в то время, когда Китай сам угрожает Тайваню войной.
"КНР угрожает войной Тайваню и другим, но хочет предложить мирный план России, которая начала войну против Украины. Мы же не идиоты", – говорится в сообщении.
Он добавил, что если Россия и Китай хотят мира, то "оба автократа должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансионизм", имея в виду главу КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.
- 10 марта 2023 года в ЦРУ предположили, что факт наличия войны России против Украины может изменить отношение Си к Тайваню.
- 13 марта китайский лидер заявил, что Китай должен "неуклонно продвигать воссоединение" с самоуправляющимся Тайванем.
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