ЦРУ: Си Цзиньпин и Китай могут изменить мышление в отношении Тайваня из-за войны в Украине
Китай и его лидер Си Цзиньпин могут изменить свое мышление в отношении Тайваня из-за войны РФ против Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на слушаниях в Палате представителей, цитирует его CNN.
По его словам, никто не следил за войной в Украине более внимательно, чем Си. Он отметил, что из-за неудач РФ мышление Китая в вопросе возможного вторжения на Тайвань может измениться.
"Я думаю, что он в какой-то степени отрезвился, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие долгосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", — сказал Бернс.
Директор ЦРУ заявил, что Си должен взвешивать эти вопросы, когда решит проблему коронавируса, попытается восстановить экономический рост Китая, попытается и взаимодействовать с остальной частью мировой экономики.
Он подчеркнул, что у США нет доказательств, что Си принял решение о вторжении на Тайвань.
- 16 октября 2022 года Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- Пекин пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
- В конце октября Минобороны Китая отчиталось о переговорах с главой МО РФ Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня.
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