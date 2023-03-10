ЦРУ: Си Цзиньпин и Китай могут изменить мышление в отношении Тайваня из-за войны в Украине

Китай и его лидер Си Цзиньпин могут изменить свое мышление в отношении Тайваня из-за войны РФ против Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на слушаниях в Палате представителей, цитирует его CNN.

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По его словам, никто не следил за войной в Украине более внимательно, чем Си. Он отметил, что из-за неудач РФ мышление Китая в вопросе возможного вторжения на Тайвань может измениться.

"Я думаю, что он в какой-то степени отрезвился, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие долгосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ заявил, что Си должен взвешивать эти вопросы, когда решит проблему коронавируса, попытается восстановить экономический рост Китая, попытается и взаимодействовать с остальной частью мировой экономики.

Он подчеркнул, что у США нет доказательств, что Си принял решение о вторжении на Тайвань.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

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Дмитро Гриниченко

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