Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины, а Пекин изменил свое отношение к Тайваню из-за помощи Вашингтона Киеву. Об этом он заявил в ответ на вопрос о том, что военная помощь Украине якобы мешает предотвратить войну в Азии, цитирует его CNN.
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По его словам, США намерены сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, а поддержка Украины поможет, а не помешает достижению этой цели.
Его спросили о письме сенатора от Республиканской партии Джоша Хоули, где тот написал, что Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина. Ранее Хоули ставил под сомнение стремление Украины вступить в НАТО.
Блинкен отметил, что в этом вопросе все с точностью до наоборот, так как Китай внимательно следит за войной в Украине, в частности, за реакцией США и остального мира на агрессию России.
"Пекин видел, как страны объединяются необычным образом, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты, чтобы оказать огромное давление на Россию, чтобы та прекратила агрессию, а также убедиться, что в случае с НАТО, мы укрепляем нашу собственную способность защищаться в случае распространения этой агрессии", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что поддержка Украины союзниками должна повлиять на размышления КНР о будущем, в том числе и по вопросу Тайваня.
- 16 октября 2022 года глава КНР Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- Пекин пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
- В конце октября Минобороны Китая отчиталось о переговорах с главой МО РФ Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня.
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