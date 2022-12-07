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Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 06:31
Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины, а Пекин изменил свое отношение к Тайваню из-за помощи Вашингтона Киеву. Об этом он заявил в ответ на вопрос о том, что военная помощь Украине якобы мешает предотвратить войну в Азии, цитирует его CNN.

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По его словам, США намерены сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, а поддержка Украины поможет, а не помешает достижению этой цели.

Его спросили о письме сенатора от Республиканской партии Джоша Хоули, где тот написал, что Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина. Ранее Хоули ставил под сомнение стремление Украины вступить в НАТО. 

Блинкен отметил, что в этом вопросе все с точностью до наоборот, так как Китай внимательно следит за войной в Украине, в частности, за реакцией США и остального мира на агрессию России. 

"Пекин видел, как страны объединяются необычным образом, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты, чтобы оказать огромное давление на Россию, чтобы та прекратила агрессию, а также убедиться, что в случае с НАТО, мы укрепляем нашу собственную способность защищаться в случае распространения этой агрессии", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что поддержка Украины союзниками должна повлиять на размышления КНР о будущем, в том числе и по вопросу Тайваня. 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

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Дмитро Гриниченко
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Китай война военная помощь тайвань Энтони Блинкен
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