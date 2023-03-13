Британия помогает Тайваню с созданием флота подводных лодок, Китай недоволен – Reuters

Великобритания одобрила резкое увеличение экспорта деталей и технологий для подводных лодок для Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, на фоне модернизации Тайванем своих военно-морских сил, решение Великобритании о резком увеличении деталей и технологий для подлодок может повлиять на британские связи с Китаем.

Согласно данным правительства Великобритании по экспортному лицензированию, стоимость лицензий, выданных британским правительством компаниям на экспорт компонентов и технологий для подводных лодок на Тайвань, составила рекордные 167 млн фунтов ($201,29 млн) за первые девять месяцев 2022 года. Это больше, чем за предыдущие шесть лет вместе взятых, показал анализ данных Reuters.

"Китай крайне обеспокоен этим и решительно выступает против", – говорится в письменном заявлении китайского МИД, где также содержится призыв к Великобритании воздерживаться от оказания военной поддержки тайваньским властям.

Представитель британского правительства заявил, что Великобритания имеет долгую историю предоставления лицензий на экспорт контролируемых товаров на Тайвань, если заявки импортера соответствуют правилам, регулирующим экспорт оружия и товаров двойного назначения.

"Мы считаем, что тайваньский вопрос должен быть урегулирован мирным путем – народами по обе стороны Тайваньского пролива путем конструктивного диалога, без угрозы применения силы или принуждения", – говорится в заявлении.

Увеличение числа выданных лицензий отражает повышенный спрос со стороны Тайваня, заявили два правительственных чиновника на условиях анонимности.

Два законодателя, знакомые с экспортом, и два экс-чиновника заявили, что решение об увеличении экспорта отражает возросшую готовность Великобритании поддерживать Тайвань.

В целом за первые девять месяцев 2022 года британское правительство выдало Тайваню 25 экспортных лицензий по категориям "компоненты для подлодок" и "технологии для подлодок.

Правительство Великобритании объявило 13 марта об увеличении расходов на оборону и о планах бороться с новыми угрозами со стороны Китая и России.

Военная напряженность между Пекином и Тайбэем достигла самого высокого уровня за последние десятилетия. Тайвань заявил, что строит флот подводных лодок для укрепления своей военно-морской обороны.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

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Наталія Медведєва

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