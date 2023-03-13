Си Цзиньпин заявил, что КНР должна "неуклонно продвигать воссоединение" с Тайванем миром

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай должен "неуклонно продвигать воссоединение" с самоуправляемым Тайванем. Об этом он сообщил во время выступления на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), цитирует его The Guardian.

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По его словам, Пекину необходимо "национальное воссоединение и сущность национального возрождения".

"Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности Тайваня за независимость. Мы должны неуклонно продвигать дело национального возрождения и воссоединения", — сказал Си.

Он подчеркнул, что необходимо "способствовать мирному развитию отношений по обе стороны пролива" — ранее глава КНР не исключал применения силы против Тайваня.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

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Дмитро Гриниченко

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