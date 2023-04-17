Путин встретился с министром обороны КНР, который заключал с РФ сделки о поставках оружия

Российский диктатор Владимир Путин встретился в Москве с китайским министром обороны Ли Шанфу, находящимся под санкциями США за сделки с Рособоронэкспортом. Они заявили об усилении военного сотрудничества.

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Согласно сообщению китайского государственного агентства Синьхуа, Путин выразил надежду, что военные силы КНР и РФ "будут укреплять сотрудничество в совместных учениях, профессиональном обмене и в других областях, а также постоянно будут углублять стратегическое взаимное доверие между двумя странами".

Ли Шанфу, по информации Синьхуа, подчеркнул, что "взаимное военное доверие между Китаем и Россией все больше укрепляется и сотрудничество дало плодотворные результаты".

"Китай готов работать с Россией для полной реализации консенсуса, достигнутого двумя главами государств, дальнейшего укрепления стратегических связей между двумя вооруженными силами, укрепления многосторонней координации и сотрудничества и нового вклада в поддержание мировой и региональной безопасности и стабильности", – передает заявление Шанфу китайское агентство.

По сообщению Кремля, китайский министр заявил, что отношения между армиями РФ и КНР "крепнут день ото дня".

"У нас очень крепкие отношения, они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне, и они очень устойчивы", – говорится в сообщении Кремля.

Ли Шанфу попал под санкции Соединенных Штатов в 2018 году за сделки с российским государственным экспортером вооружений Рособоронэкспортом, когда возглавлял департамент разработки военной техники Минобороны Китая.

По данным Госдепартамента США, эти сделки включали поставку Россией Китаю боевых самолетов Су-35 в 2017 году и оборудования для зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

В конце марта китайский лидер Си Цзиньпин провел три дня в Москве, где встречался с Путиным.

Украина ожидала, что Си убедит Путина остановить войну.

Вадим Ребрина

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