Украина ожидает, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну – МИД
Украина от визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву ожидает, что тот использует свое влияние на Кремль для прекращения войны против Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Он отметил, что Украина внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Россию.
"Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы она прекратила агрессивную войну против Украины", – говорится в комментарии.
В МИД напомнили слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время телефонного разговора с его китайским коллегой на прошлой неделе. Он сказал, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть стержнем всех дипломатических усилий.
Министр также выразил готовность к более тесному диалогу с Китаем "для возобновления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции ГА ООН по этому вопросу".
- Сегодня глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.
- Также сегодня в Лондоне соберутся министры юстиции со всего мира, чтобы обсудить расширение поддержки Международного уголовного суда после выдачи им ордера на арест Путина.
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