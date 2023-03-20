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Украина ожидает, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну – МИД

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 14:11
Украина ожидает, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну – МИД - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Украина от визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву ожидает, что тот использует свое влияние на Кремль для прекращения войны против Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Украина внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Россию.

"Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы она прекратила агрессивную войну против Украины", – говорится в комментарии.

В МИД напомнили слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время телефонного разговора с его китайским коллегой на прошлой неделе. Он сказал, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть стержнем всех дипломатических усилий.

Министр также выразил готовность к более тесному диалогу с Китаем "для возобновления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции ГА ООН по этому вопросу".

  • Сегодня глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.
  • Также сегодня в Лондоне соберутся министры юстиции со всего мира, чтобы обсудить расширение поддержки Международного уголовного суда после выдачи им ордера на арест Путина.
Вадим Ребрина, Марко Сировой
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Китай МИД владимир путин си цзиньпин
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