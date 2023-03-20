Глава КНР Си Цзиньпин впервые за четыре года прибыл с официальным визитом в Москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает российское пропагандистское медиа ТАСС.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 20 марта в 15:30 (по киевскому времени) между российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином состоится "неформальный, но очень важный разговор".

"Главы государств будут поднимать самые актуальные вопросы по своему усмотрению", – сказал он.

Ранее в Кремле сообщалось, что будут обсуждаться "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем".

Планируется, что 21 марта в 14:00 (по киевскому времени) состоится основной день государственного визита.

13 марта 2023 года издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Си Цзиньпин планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с Путиным.

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Мілана Головань

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