UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Си Цзиньпин прибыл в Москву – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 12:13
Си Цзиньпин прибыл в Москву – росСМИ - Фото
Си Цзиньпин (Фото: ЭРА)

Глава КНР Си Цзиньпин впервые за четыре года прибыл с официальным визитом в Москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает российское пропагандистское медиа ТАСС.

На пике за китайским бортом на трекере Flightradar следили более 100 000 пользователей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 20 марта в 15:30 (по киевскому времени) между российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином состоится "неформальный, но очень важный разговор".

"Главы государств будут поднимать самые актуальные вопросы по своему усмотрению", – сказал он.

Ранее в Кремле сообщалось, что будут обсуждаться "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем".

Планируется, что 21 марта в 14:00 (по киевскому времени) состоится основной день государственного визита.

  • 13 марта 2023 года издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Си Цзиньпин планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с Путиным. 

Читайте также: Китай считает, что война закончится летом, ставит на Россию. Отсюда и "мирный" план – Nikkei.

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визит Китай геополитика дмитрий песков си цзиньпин путин владимир
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 