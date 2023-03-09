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Китай считает, что война закончится летом, ставит на РФ. Отсюда и "мирный" план — Nikkei

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 10:37
Китай считает, что война закончится летом, ставит на РФ. Отсюда и
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

В Китае считают, что война РФ против Украины закончится летом 2023 года, а поэтому представили свой "мирный" план. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia.

По словам журналистов, за два месяца до презентации "мирного" плана в Китае вышел отчет от ведущего аналитического центра в Пекине, который контролируется Компартией КНР. 

В отчете сказано, что в результате симуляции войны был сделан вывод о том, что окончание боевых действий ожидается примерно летом 2023 года, а экономики России и Украины будут слишком истощены, чтобы продолжать воевать осенью. 

Отмечается, что китайцы написали, что верх якобы может одержать РФ, однако это, возможно, попытка угодить руководству КНР, которое склоняется к Москве. 

  • Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.
  • Пекин это отрицает.
  • 1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война военная помощь переговоры с россией
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