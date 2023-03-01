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Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 06:53
Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА)

Китай тратит миллиарды долларов на создание и распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, используемые Россией в войне против Украины. Об этом заявил координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, передает The Guardian.

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По его словам, Россия и Китай тратят на манипулирование информацией миллиарды долларов, но отметил, что Пекин работает в глобальных масштабах и тратит больше Москвы.

Он заявил, что Китай повторяет нарратив Кремля о том, что "войну развязало НАТО".

"Мы как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы стоим перед очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией близко к завершению", — сказал Рубин.

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Мілана Головань
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Китай война геополитика пропаганда дезинформация
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