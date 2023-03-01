Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия

Китай тратит миллиарды долларов на создание и распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, используемые Россией в войне против Украины. Об этом заявил координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия и Китай тратят на манипулирование информацией миллиарды долларов, но отметил, что Пекин работает в глобальных масштабах и тратит больше Москвы.

Он заявил, что Китай повторяет нарратив Кремля о том, что "войну развязало НАТО".

"Мы как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы стоим перед очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией близко к завершению", — сказал Рубин.

27 февраля 2023 года начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что не видит признаков того, что Китай передает России вооружение.

28 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями в случае поставки вооружения России.

28 февраля журналисты Reuters опубликовали материал, в котором говорится, что китайская спутниковая компания передавала снимки Украины "вагнеровцам".

Читайте также: Си Цзиньпин был встревожен неудачей Путина в Украине. Это отрезвило его — директор ЦРУ

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.