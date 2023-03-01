Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия
Китай тратит миллиарды долларов на создание и распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, используемые Россией в войне против Украины. Об этом заявил координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, передает The Guardian.
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По его словам, Россия и Китай тратят на манипулирование информацией миллиарды долларов, но отметил, что Пекин работает в глобальных масштабах и тратит больше Москвы.
Он заявил, что Китай повторяет нарратив Кремля о том, что "войну развязало НАТО".
"Мы как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы стоим перед очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией близко к завершению", — сказал Рубин.
- 27 февраля 2023 года начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что не видит признаков того, что Китай передает России вооружение.
- 28 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю санкциями в случае поставки вооружения России.
- 28 февраля журналисты Reuters опубликовали материал, в котором говорится, что китайская спутниковая компания передавала снимки Украины "вагнеровцам".
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