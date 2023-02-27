Си Цзиньпин был встревожен неудачей Путина в Украине. Это отрезвило его — директор ЦРУ

Глава КНР Си Цзиньпин был встревожен неудачами российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью каналу CBC News.

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По его словам, он думает, что ни один иностранный лидер не следил за опытом Путина в войне против Украины больше, чем Си.

Он отметил, что глава КНР был во многом встревожен и отрезвлен ходом войны РФ против Украины.

"Я думаю, что он был удивлен очень плохими военными действиями россиян. Полагаю, удивлен он также степенью западной солидарности и поддержки Украины", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ заявил, что речь идет не только о США, но и о готовности Европы брать на себя экономические издержки, чтобы нанести России больший экономический ущерб.

"Так что все это, я считаю, в какой-то степени отрезвило Си Цзиньпина", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Дмитро Гриниченко

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