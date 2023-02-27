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Си Цзиньпин был встревожен неудачей Путина в Украине. Это отрезвило его — директор ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 10:44
Си Цзиньпин был встревожен неудачей Путина в Украине. Это отрезвило его — директор ЦРУ - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин был встревожен неудачами российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью каналу CBC News.

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По его словам, он думает, что ни один иностранный лидер не следил за опытом Путина в войне против Украины больше, чем Си. 

Он отметил, что глава КНР был во многом встревожен и отрезвлен ходом войны РФ против Украины. 

"Я думаю, что он был удивлен очень плохими военными действиями россиян. Полагаю, удивлен он также степенью западной солидарности и поддержки Украины", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ заявил, что речь идет не только о США, но и о готовности Европы брать на себя экономические издержки, чтобы нанести России больший экономический ущерб. 

"Так что все это, я считаю, в какой-то степени отрезвило Си Цзиньпина", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин цру си цзиньпин Уильям Бернс
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