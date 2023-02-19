Сенатор США – Китаю: Нет ничего глупее, чем запрыгивать на поезд Путина
Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России. Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, пишет Politico.
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Сенатор прокомментировал возможность того, что Китай может оказать военную помощь России, фразой "запрыгивать на путинский поезд – это тупость ниже плинтуса".
"Это все равно, что купить билет на "Титаник" уже после того, как просмотрел фильм", – добавил он.
Politico напоминает, что в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм призвал администрацию Джо Байдена объявить Россию государством-спонсором терроризма, это позволит США наказывать страны, которые помогают России вести войну.
В поддержку этого предложения Грэм процитировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что Россия совершает преступления против человечности в Украине и понесет ответственность за военные преступления.
Грэм подчеркнул, что в Украине сейчас решается, будут ли в мире и далее цениться "верховенство закона, человеческая порядочность и мировой порядок".
- 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.
- 17 февраля лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.
- 18 февраля сообщалось, что Китай, по мнению администрации США, возможно, оказывает нелетальную помощь России для ведения войны против Украины, и Вашингтоне опасаются, что далее КНР перейдет на поставки и летальной помощи.
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