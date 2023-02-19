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Сенатор США – Китаю: Нет ничего глупее, чем запрыгивать на поезд Путина

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 17:42
Сенатор США – Китаю: Нет ничего глупее, чем запрыгивать на поезд Путина - Фото
Линдси Грэм в Киеве (Фото - Twitter Lindsey Graham)

Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России. Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, пишет Politico.

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Сенатор прокомментировал возможность того, что Китай может оказать военную помощь России, фразой "запрыгивать на путинский поезд – это тупость ниже плинтуса".

"Это все равно, что купить билет на "Титаник" уже после того, как просмотрел фильм", – добавил он.

Politico напоминает, что в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм призвал администрацию Джо Байдена объявить Россию государством-спонсором терроризма, это позволит США наказывать страны, которые помогают России вести войну.

В поддержку этого предложения Грэм процитировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что Россия совершает преступления против человечности  в Украине и понесет ответственность за военные преступления. 

Грэм подчеркнул, что в Украине сейчас решается, будут ли в мире и далее цениться "верховенство закона, человеческая порядочность и мировой порядок".

  • 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 
  • 17 февраля лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.
  • 18 февраля сообщалось, что Китай, по мнению администрации США, возможно, оказывает нелетальную помощь России для ведения войны против Украины, и Вашингтоне опасаются, что далее КНР перейдет на поставки и летальной помощи. 
Сергій Бережний
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линдси грэм сенатор сша Китай спонсор терроризма
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