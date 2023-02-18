Россия виновна в преступлениях против человечества и должна ответить – вице-президент США
Вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции в субботу пообещала, что Россию привлекут к ответственности за военные преступления в Украине.
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"Как юрист, я хорошо знаю о важности сбора фактов и проверки законности. В случае агрессии РФ против Украины мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты, поэтому здесь нет сомнений: это – преступления против человечества. Хочу сказать всем тем, кто совершил эти преступления и их руководству: вас привлекут к ответственности", – сказала Харрис.
Она заверила, что США будут поддерживать судебные процессы против России в Украине и международные расследования по агрессии.
"Правосудие должно победить", – заявила Харрис.
- 19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.
- После этого Офис президента заявил, что обсуждается уже не идея трибунала, а конкретные механизмы его создания.
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