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Россия виновна в преступлениях против человечества и должна ответить – вице-президент США

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 14:45
Россия виновна в преступлениях против человечества и должна ответить – вице-президент США - Фото
Камала Харрис (Фото: EPA)

Вице-президент США Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции в субботу пообещала, что Россию привлекут к ответственности за военные преступления в Украине.

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"Как юрист, я хорошо знаю о важности сбора фактов и проверки законности. В случае агрессии РФ против Украины мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты, поэтому здесь нет сомнений: это – преступления против человечества. Хочу сказать всем тем, кто совершил эти преступления и их руководству: вас привлекут к ответственности", – сказала Харрис.

Она заверила, что США будут поддерживать судебные процессы против России в Украине и международные расследования по агрессии.

"Правосудие должно победить", – заявила Харрис.

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Андрій Водяний
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война Мюнхенская конференция трибунал камала харрис
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