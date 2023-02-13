ОП о трибунале для Путина: Обсуждаем уже не идею, а конкретные механизмы создания

Создание международного трибунала относительно преступления агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма, заявил в понедельник глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, большинство стран-союзников поддерживают инициативу Украины по созданию такого трибунала.

"Сегодня практически все они говорят о том, что готовы принять участие в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность самой идеи, а конкретные механизмы создания", – цитирует Ермака пресслужба Офиса президента.

В начале февраля в Офисе президента рассказали о трех моделях трибунала над руководством России и Беларуси: с принятием резолюции Генассамблеи ООН, на основе международного договора и на основе украинского права с привлечением международного элемента.

Украина считает приемлемыми первые два варианта.

На площадке Евроюста ведется работа над проведением международного саммита по ответственности за преступление агрессии в Украине, что должно стать основой для систематизации доказательств с целью формулирования обвинения в совершении преступления агрессии.

Кроме того, идет работа над созданием международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины.

19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

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Андрій Водяний

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