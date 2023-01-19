Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко

В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

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Резолюция принята 472 голосами. Против проголосовали 19 депутатов, 33 воздержались.

Европарламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом.

Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников.

Создание трибунала, утверждают депутаты Европарламента, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, "поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда речь идет об Украине".

Политическое и военное руководство Беларуси также должно быть привлечено к ответственности

Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, депутаты Европарламента подчеркивают, что он должен обладать юрисдикцией для расследования не только против российского диктатора Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его приспешников.

Они также подчеркивают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в сборе доказательств, которые будут использоваться в будущем.

"Парламент твердо убежден, что создание специального трибунала пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что президент Путин и руководство России в целом могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине. Члены Европарламента отмечают, что для Российской Федерации под руководством Путина уже невозможно вернуться к обычным отношениям с Западом", – говорится в пресс-релизе ЕП.

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции. "Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить", – написал он в Twitter.

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Вадим Ребрина

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