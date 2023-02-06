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В Офисе президента рассказали о трех моделях трибунала над руководством России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 15:12
В Офисе президента рассказали о трех моделях трибунала над руководством России и Беларуси - Фото
Александр Лукашенко, Владимир Путин (фото - EPA)

По результатам практических дискуссий с союзниками наработаны три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

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1. Создание специального трибунала на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН.

2. Создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между "государствами цивилизованного мира".

3. Создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (т.е. будет частью судебной системы Украины), с привлечением международного элемента для его построения и деятельности (международные судьи и прокуроры, местонахождение в Европе, международная поддержка).

По словам Смирнова, первые два варианта приемлемы. Они действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам, заметил он.

Третий вариант, по словам Смирнова, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта".

"Миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания. Именно так мы снимем все другие спорные вопросы, в том числе персональных и функциональных иммунитетов должностных лиц страны-агрессора", – написал замглавы ОП.

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Вадим Ребрина
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владимир путин агрессия александр лукашенко трибунал Андрей Смирнов
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