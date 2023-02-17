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Глава республиканцев в Сенате США: Китай объединился с Ираном и помогает России в войне

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 13:32
Глава республиканцев в Сенате США: Китай объединился с Ираном и помогает России в войне - Фото
Митч Макконнелл (Фото: EPA)

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, Китай является явным противником США, в частности, из-за инцидента с аэростатом-шпионом КНР над американской территорией. 

Он отметил, что Пекин объединился с Ираном, чтобы поддерживать Россию в войне против Украины. 

"Конечно, у нас с ними были давние проблемы, с нашим коммерческим взаимодействием, с кражей нашей интеллектуальной собственности. Китайцы нам не друзья", — сказал Макконнелл.

Ранее президент США Джо Байден считает, что глава КНР Си Цзиньпин не хочет коренным образом разорвать отношения с Вашингтоном.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России — разведка Японии

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война Иран сенат сша республиканская партия митч макконнелл
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