Глава республиканцев в Сенате США: Китай объединился с Ираном и помогает России в войне
Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.
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По его словам, Китай является явным противником США, в частности, из-за инцидента с аэростатом-шпионом КНР над американской территорией.
Он отметил, что Пекин объединился с Ираном, чтобы поддерживать Россию в войне против Украины.
"Конечно, у нас с ними были давние проблемы, с нашим коммерческим взаимодействием, с кражей нашей интеллектуальной собственности. Китайцы нам не друзья", — сказал Макконнелл.
Ранее президент США Джо Байден считает, что глава КНР Си Цзиньпин не хочет коренным образом разорвать отношения с Вашингтоном.
- С начала февраля над Северной Америкой были сбиты четыре воздушных цели, из которых одна была китайским воздушным шаром-разведчиком. Его сбили 4 февраля. Белый дом отверг предположение о том, что сбитые неопознанные летающие объекты могут быть связаны с инопланетянами. Байден отказался извиняться перед Китаем за сбитый аэростат.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
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