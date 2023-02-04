UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США сбили китайский аэростат-разведчик – видео

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 22:09
США сбили китайский аэростат-разведчик – видео - Фото
Скриншот з відео
дополнено

США сбили китайский высотный аэростат-разведчик у побережья Каролины, сейчас идет операция по поиску обломков. Об этом сообщает АР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным информагентства, аэростат сбили после того, как он пересек важные военные объекты в Северной Америке.

В территориальных водах США в Атлантическом океане идет операция по извлечению обломков аэростата, который "был размером с три школьных автобуса".

Ранее сегодня президент США Джо Байден, комментируя ситуацию, сказал: "Мы позаботимся об этом".

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовал спуск аэростата к воде. Поблизости были замечены военные самолеты США, а в воду отправили корабли для проведения поисковой операции.

В США стремились рассчитать время операции так, чтобы собрать как можно больше обломков, прежде чем они утонут в океане. 

ДОПОЛНЕНО В 22:28. Байден заявил, что миссия по сбитию предполагаемого китайского шпионского аэростата была успешной, и что он приказал Пентагону сбить его как можно быстрее, как только это станет безопасно, передает CNN.

В Пентагоне официально подтвердили, что по указанию Байдена истребители США, успешно сбили высотный аэростат, запущенный Китаем для наблюдения за стратегическими объектами США.

Читайте также: Появился снимок китайского высотного аэростата-разведчика, проплывающего над США – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай аэростат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 