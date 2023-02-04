США сбили китайский аэростат-разведчик – видео
США сбили китайский высотный аэростат-разведчик у побережья Каролины, сейчас идет операция по поиску обломков. Об этом сообщает АР.
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По данным информагентства, аэростат сбили после того, как он пересек важные военные объекты в Северной Америке.
В территориальных водах США в Атлантическом океане идет операция по извлечению обломков аэростата, который "был размером с три школьных автобуса".
Ранее сегодня президент США Джо Байден, комментируя ситуацию, сказал: "Мы позаботимся об этом".
Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовал спуск аэростата к воде. Поблизости были замечены военные самолеты США, а в воду отправили корабли для проведения поисковой операции.
В США стремились рассчитать время операции так, чтобы собрать как можно больше обломков, прежде чем они утонут в океане.
NOW – U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE— Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023
ДОПОЛНЕНО В 22:28. Байден заявил, что миссия по сбитию предполагаемого китайского шпионского аэростата была успешной, и что он приказал Пентагону сбить его как можно быстрее, как только это станет безопасно, передает CNN.
В Пентагоне официально подтвердили, что по указанию Байдена истребители США, успешно сбили высотный аэростат, запущенный Китаем для наблюдения за стратегическими объектами США.
- Первый замеченный китайские аэростат решено было не сбивать, поскольку он "не представляет непосредственной угрозы".
- На фоне такого вмешательства в аэрокосмическое пространство США в Белом доме отменили уже согласованный визит Блинкена в Пекин.
- Утром 4 февраля появилась информация о втором китайском аэростате-разведчике – над Латинской Америкой.
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