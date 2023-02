США сбили китайский аэростат-разведчик – видео

США сбили китайский высотный аэростат-разведчик у побережья Каролины, сейчас идет операция по поиску обломков. Об этом сообщает АР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным информагентства, аэростат сбили после того, как он пересек важные военные объекты в Северной Америке.

В территориальных водах США в Атлантическом океане идет операция по извлечению обломков аэростата, который "был размером с три школьных автобуса".

Ранее сегодня президент США Джо Байден, комментируя ситуацию, сказал: "Мы позаботимся об этом".

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовал спуск аэростата к воде. Поблизости были замечены военные самолеты США, а в воду отправили корабли для проведения поисковой операции.

В США стремились рассчитать время операции так, чтобы собрать как можно больше обломков, прежде чем они утонут в океане.

NOW – U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE