США сбили китайский аэростат-разведчик – видео

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США сбили китайский высотный аэростат-разведчик у побережья Каролины, сейчас идет операция по поиску обломков. Об этом сообщает АР.

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По данным информагентства, аэростат сбили после того, как он пересек важные военные объекты в Северной Америке.

В территориальных водах США в Атлантическом океане идет операция по извлечению обломков аэростата, который "был размером с три школьных автобуса".

Ранее сегодня президент США Джо Байден, комментируя ситуацию, сказал: "Мы позаботимся об этом".

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовал спуск аэростата к воде. Поблизости были замечены военные самолеты США, а в воду отправили корабли для проведения поисковой операции.

В США стремились рассчитать время операции так, чтобы собрать как можно больше обломков, прежде чем они утонут в океане.

NOW – U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE — Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023

ДОПОЛНЕНО В 22:28. Байден заявил, что миссия по сбитию предполагаемого китайского шпионского аэростата была успешной, и что он приказал Пентагону сбить его как можно быстрее, как только это станет безопасно, передает CNN.

В Пентагоне официально подтвердили, что по указанию Байдена истребители США, успешно сбили высотный аэростат, запущенный Китаем для наблюдения за стратегическими объектами США.

Первый замеченный китайские аэростат решено было не сбивать, поскольку он "не представляет непосредственной угрозы".

На фоне такого вмешательства в аэрокосмическое пространство США в Белом доме отменили уже согласованный визит Блинкена в Пекин.

Утром 4 февраля появилась информация о втором китайском аэростате-разведчике – над Латинской Америкой.

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Оксана Житнюк

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