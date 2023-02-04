Появился снимок китайского высотного аэростата-разведчика, проплывающего над США – фото

Американский фотограф Тайлер Шлитт выложил в Twitter фотографию китайского высотного аэростата-разведчика, который военные США несколько дней назад засекли над континентальной частью страны.

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Сейчас этот "воздушный шар" проплывает над штатом Монтана, где расположены стратегические объекты американской армии, в частности авиабаза "Мальмстрем" — одна из трех баз ВВС США, которая обслуживает и эксплуатирует межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III.

"Чрезвычайно крупный план китайского воздушного шара, летящего над Вашингтоном, штат Миссури", – подписан снимок.

Видны солнечные панели и какая-то полезная нагрузка на под шаром.

Один из подписчиков фотографа обработал снимок и показал его "улучшенную версию" у себя в Twitter:

Использовав программное обеспечение метеорологов с доступной информацией о погодных условиях над северной частью США, он сделал допущение-прогноз насчет возможной траектории полета аэростата:

МИД Китая уже заявил, что "сожалеет", что неуправляемый "гражданский аэростат" попал в воздушное пространство США. Пекин утверждает, что это не разведывательный аппарат, а климатический зонд.

Аэростат решено было не сбивать, поскольку он "не представляет непосредственной угрозы".

На фоне такого вмешательства в аэрокосмическое пространство США в Белом доме отменили уже согласованный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

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Євген Пилипенко

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