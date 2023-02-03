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Пентагон обнаружил "китайский" разведчик-аэростат высоко над США. Решили не трогать его

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 08:12
Пентагон обнаружил
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Над северной континентальной частью Соединенных Штатов обнаружили и отслеживают высотный воздушный шар-разведчик, который, по мнению военных, запустил Китай. Были подняты истребители F-22. Об инциденте сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер и другие сотрудники Пентагона.

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По состоянию на 01:00 ночи по киевскому времени воздушный шар двигался на высоте значительно выше коммерческого воздушного движения и "не представлял военной или физической угрозы для людей на земле", уточнил бригадный генерал армии США.

Он добавил, что случаи такого рода наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет, но "на этот раз он зависает в течение длительного периода времени, более настойчиво, чем в предыдущих случаях".

"Как только воздушный шар был обнаружен, правительство США приняло незамедлительные меры для защитить от сбора конфиденциальной информации", – заверил он. В Пентагоне уточнили, что не будут вдаваться в то, что именно проделано.

Другой представитель Пентагона сказал, что "мы уверены, что этот высотный аэростат-разведчик принадлежит КНР".

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"Президента Байдена проинформировали и спросили о военных вариантах. Глава Минобороны Остин вчера созвал высшее руководство Пентагона, даже находясь в пути на Филиппины. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Милли и командующий NORTHCOM генерал Ванхерк настоятельно рекомендовали не предпринимать кинетических действий из-за риска для безопасности людей на земле из-за возможного поля обломков", – сказал он.

Текущая траектория полета "действительно проходит над рядом важных объектов", сказал спикер.

Власти США полагают, что шар "имеет ограниченную ценность с точки зрения сбора разведданных" и вряд ли узнает больше, чем спутники Китая на низкой околоземной орбите.

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Военные отказались сообщить, как долго они отслеживают шар (по меньшей мере "пару дней") и какого он размера, но отметили, что аэростат "достаточно большой, чтобы нанести ущерб полем обломков, если мы собьем его": "Летчики видели эту штуку, хотя она находилась довольно высоко в небе. Так что, вы знаете, это значительные [размеры]".

Они уточнили, что рассматривали вариант со сбиванием его над малонаселенными районами в штате Монтана.

"Мы срочно связались с официальными лицами КНР по нескольким каналам. Они взаимодействовали как через свое посольство здесь, в Вашингтоне, так и через наше посольство в Пекине. Мы сообщили им о серьезности, с которой мы относимся к этому вопросу. Но помимо этого мы не собираемся вдаваться в содержание сообщения", – подытожили военные.

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Євген Пилипенко
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Китай разведка аэростат
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