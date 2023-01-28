В обход санкций. РФ получает микрочипы из Нидерландов через китайских посредников – NOS

Несмотря на жесткие санкции, микросхемы нидерландских компаний по-прежнему попадают в Россию. Их туда поставляют через китайских посредников, говорится в журналистском расследовании NOS и Nieuwsuur.

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Журналисты подчеркнули, что речь идет о "многих миллионах" микросхем, которые поставлялись в РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину до декабря включительно.

По данным журналистов, экспорт осуществляется через посредников – так, несколько сотен поставок было отправлено трем российским компаниям, связанным с оборонными предприятиями. Чипы из Нидерландов были обнаружены в российском оружии.

Журналисты получили доступ к данным о продажах, поговорили с заинтересованными компаниями, госучреждениями, экспертами и исследователями, а также получили доступ к конфиденциальным документам.

В материале утверждается, что существует четкая схема, когда небольшая группа китайских компаний приобретает чипы в Нидерландах и месяц за месяцем экспортирует их в РФ. Несмотря на ужесточающиеся санкции, в последние месяцы не наблюдается снижения экспорта.

Поставляемые в РФ чипы в основном изготавливаются крупными производителями – как NXP и Nexperia. Микросхемы NXP недавно были обнаружены в разобранной российской бронированной гаубице, крылатой ракете и ударном вертолете. Также чипы от NXP и Nexperia находили в российских беспилотниках, а чип NXP был обнаружен в иранском дроне-камикадзе.

В компаниях заявляют, что они соблюдают санкционные правила и не ведут бизнес с Россией. Их клиентам также запрещено продавать чипы в РФ. Однако в компаниях отмечают, что они бессильны, если чипы, которые NXP и Nexperia ежегодно производят в многомиллиардных количествах по всему миру, окажутся в России в результате параллельной торговли.

В июле The Wall Street Journal сообщал, что за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из КНР в Россию выросли более чем вдвое — до примерно $50 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре ГУР назвало иностранные компании, продолжающие производить микрочипы, которые помогают РФ в войне.

Оксана Житнюк

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