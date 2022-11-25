ГУР назвало компании, продолжающие производить микрочипы, которые помогают РФ в войне

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что ряд иностранных компаний до сих пор продолжают производить микрочипы с поддержкой российской навигационной системы ГЛОНАСС (аналог GPS), которая используется для наведения ракет на украинские города. В ГУР призвали компании прекратить это делать.

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Для управления ракетами Россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно она используется российскими военными для наведения оружия на украинские города, отметили в ГУР.

Там перечислили иностранные компании, продолжающие производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:

- Linx Technologies (США);

– Broadcom (США);

– Qualcomm (США);

– Telit (США);

– Maxim Integrated (США);

– TRIMBLE (США);

– Cavli Wireless (США);

– u-blox AG (Швейцария);

– STMicroelectronics (Швейцария);

– Sierra Wireless (Канада);

– NovAtel (Канада);

– Septentrio (Бельгия);

– Antenova (Британия).

Россия же, по данным разведки, продолжает закупать такие микрочипы благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.

Микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС применяются по меньшей мере в таких видах оружия: беспилотники "Орлан-10" и Shahed-136, РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

"Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий", – отметили в ГУР.

В управлении отмечают, что иностранные компании "должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств".

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Вадим Ребрина

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