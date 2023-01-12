США и Япония назвали растущее военное сотрудничество Китая и России провокационным

США и Япония считают провокационным растущее сотрудничество Китая и России в военной сфере. Об этом сказано в совместном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, государственного секретаря Энтони Блинкена, главы МИД Японии Есимасы Хаяси и министра обороны Японии Ясукадзу Хамады.

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Представители стран обеспокоены растущее и провокационное военно-стратегическое сотрудничество России с Китаем, в том числе в рамках совместных операций и учений вблизи Японии.

Также они отметили, что Россия войной против Украины нарушила Устав ООН и попыталась в одностороннем порядке изменить границы силой.

Министры осудили угрозы ядерным оружием со стороны Москвы, атаки на критическую инфраструктуру Украины и заявили о необходимости привлечь РФ к ответственности за военные преступления.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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