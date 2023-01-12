США и Япония назвали растущее военное сотрудничество Китая и России провокационным
США и Япония считают провокационным растущее сотрудничество Китая и России в военной сфере. Об этом сказано в совместном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, государственного секретаря Энтони Блинкена, главы МИД Японии Есимасы Хаяси и министра обороны Японии Ясукадзу Хамады.
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Представители стран обеспокоены растущее и провокационное военно-стратегическое сотрудничество России с Китаем, в том числе в рамках совместных операций и учений вблизи Японии.
Также они отметили, что Россия войной против Украины нарушила Устав ООН и попыталась в одностороннем порядке изменить границы силой.
Министры осудили угрозы ядерным оружием со стороны Москвы, атаки на критическую инфраструктуру Украины и заявили о необходимости привлечь РФ к ответственности за военные преступления.
- Недавно глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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