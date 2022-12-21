Си Цзиньпин сказал Медведеву, что КНР "продвигает мир и переговоры" и хочет работать с РФ

Глава КНР Си Цзиньпин встретился с экс-президентом и замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине, где повторил уже традиционную позицию Китая "за мир и переговоры". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ресурсы Компартии КНР.

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По его словам, Китай хочет увидеть переговоры по вопросу войны, которую Россия ведет на уничтожение Украины и украинского народа.

Он сказал Медведеву, что Пекин "активно продвигает мир и переговоры".

"Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут оставаться рациональными и сдержанными, вести всесторонние переговоры и решать взаимные опасения по поводу безопасности политическими методами", — отметил Си.

Одновременно глава КНР заявил, что его страна по-прежнему хочет работать с Россией для развития связей.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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