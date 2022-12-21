Си Цзиньпин сказал Медведеву, что КНР "продвигает мир и переговоры" и хочет работать с РФ
Глава КНР Си Цзиньпин встретился с экс-президентом и замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине, где повторил уже традиционную позицию Китая "за мир и переговоры". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ресурсы Компартии КНР.
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По его словам, Китай хочет увидеть переговоры по вопросу войны, которую Россия ведет на уничтожение Украины и украинского народа.
Он сказал Медведеву, что Пекин "активно продвигает мир и переговоры".
"Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут оставаться рациональными и сдержанными, вести всесторонние переговоры и решать взаимные опасения по поводу безопасности политическими методами", — отметил Си.
Одновременно глава КНР заявил, что его страна по-прежнему хочет работать с Россией для развития связей.
- Недавно Китайский государственный канал CGTN в своем русскоязычном Twitter сообщил о пожаре в "Брянской народной республике", имея в виду возгорание на нефтебазе под Брянском в РФ.
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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